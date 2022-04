Le borse europee accelerano. Meta boom dopo la trimestrale

La seduta si conferma positiva per i mercati europei: a Milano +1,27% per l'indice Ftse Mib; ieri +0,63% dopo due giorni di calo. Il bilancio provvisorio rispetto alla chiusura di venerdì è -060%.

Tra i settori, bene auto (+1,83%), energia (+1,37%), industriali (+1,08%), utilities (+1,55%).

Nel resto d'Europa oggi Londra +1%, Francoforte +1,2%.

Tra i dati in evidenza oggi, quelli Istat sulla fiducia ad aprile: in calo per i consumatori (da 100,8 a 100) ma in lieve salita per le imprese (da 105,3 a 105,5).

Sui rialzi influiscono i future sugli indici di Wall Street, in netto rialzo soprattutto quello sul Nasdaq, +1,16%.

A trainarli, nonostante le preoccupazioni sull'inflazione, sono i conti trimestrali che stanno arrivando e in quasi l'80% dei casi, secondo i calcoli della società FactSet, sono superiori alle attese degli analisti. E' il caso di Meta, la holding che controlla Facebook, che negli scambi pre-apertura sale del 16%. Bene anche i conti di Qualcomm, +7%.

In evidenza i dati del gas: oggi è in calo dopo la salita di 15 euro degli ultimi due giorni. Il future di maggio scambiato ad Amsterdam vale 102,7 euro, -4%. Stabile il petrolio Brent, a quota 104 dollari al barile.

Sul fronte cambi, il dollaro si è rafforzato molto sull'euro, per la prospettiva di nuovi rialzi di tassi di interessi negli Stati Uniti. L'euro è sui minimi dal 2017: vale 1,052 dollari.



Anche il rublo si è rafforzato in maniera costante nelle ultime settimane: ora ne servono 72 per comprare un dollaro; alla vigilia della guerra ne servivano 78. Il valore all'inizio di marzo era arrivato a 143.