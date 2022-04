Le elezioni in Ungheria, Orban in bilico dopo 12 anni

Per la prima volta Viktor Orban potrebbe sentire un brivido di suspense all'apertura delle urne elettorali. Per la prima volta da dodici anni l'opposizione ha un candidato unitario per sfidare il premier magiaro deciso a conquistare il quarto mandato: l'Ungheria va al voto, questa domenica, con 199 deputati da mandare in Parlamento e 9,7 milioni ungheresi chiamati ai seggi, ma in palio c'è soprattutto il futuro dell'uomo che dal 2010 si considera tutt'uno con il Paese che guida, e con esso un bel pezzo degli equilibri geopolitici europei. Oggi i toni sono pacifisti ("dobbiamo rimanere fuori dal conflitto ucraino") cosi' come sull'onda del fragore delle bombe che cadono su Kharkiv e Mariupol potrebbero rimodellare i rapporti di Budapest nell'Ue: anche per questo nei palazzi di potere delle maggiori capitali europee in queste ore passano di mano in mano i sondaggi in arrivo dall'Ungheria. Il partito di Orban, Fidesz, segna solo un leggero vantaggio nei confronti dell'alleanza che sostiene lo sfidante Peter Marki-Zay, un conservatore che vuole mettere fine al "potere antidemocratico" di Orban per riportare l'Ungheria su "una via europea".

Viktor Orban, l’uomo del filo spinato

Orban è il capo di governo più longevo di tutta l’Unione europea. Presidente del partito nazional-populista Fidesz, con alle spalle un primo mandato di premier già dal 1998 al 2002, la storia di Orban è divisa in due. Nel fatidico 1989, da studente ventiseienne è in prima linea a chiedere elezioni libere e il ritiro dell’esercito sovietico dall’Ungheria.

Neanche dieci anni dopo l’ex dissidente vince le elezioni e diventa premier a 35 anni. Sconfitto alle urne 4 anni dopo, nei suoi otto anni all’opposizione Orban inizia il suo viaggio verso posizioni ultra-conservatrici sempre più marcate. Nel 2010 sfida e batte i socialisti scacciandoli dal governo, poi ai passaggi elettorali successivi – nel 2014 e nel 2018 – grazie anche a una riforma elettorale fatta su misura di Fidesz, almeno così dicono i suoi oppositori, riesce a guadagnarsi la maggioranza dei due terzi ponendosi con sempre maggiore vigore come “difensore di un’Europa cristiana” e guardiano dei confini a fronte delle orde di migranti.

È lui il fautore dei muri di filo spinato lungo le frontiere con la Serbia e la Croazia nel 2019.

A vigilare sulle elezioni ungheresi ci pensa l’OCSE

La sfida è aperta. Difficile sbilanciarsi su come andrà a finire la battaglia elettorale anche se per la prima volta dopo dodici anni l’opposizione ha un candidato unitario per sfidare il premier magiaro deciso a conquistare il quarto mandato. Varie organizzazioni per i diritti civili ventilano della possibilità di brogli, tanto che oltre ai 200 osservatori dell’Osce, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, a vigilare sulle urne ungheresi ci saranno anche 200 mila volontari.