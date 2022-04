Le Nazioni Unite chiedono agli Stati Uniti la revoca delle sanzioni alla banca centrale afghana

Il presidente Biden, si spiega, ha firmato a febbraio un ordine esecutivo che consente il sequestro di 7 miliardi di dollari di riserve depositate negli Stati Uniti. Biden ha dichiarato che vuole destinare metà di questa somma alle richieste di risarcimento fatte dalle famiglie delle vittime degli attentati dell'11 settembre 2001. Gli esperti dei diritti umani ritengono che Washington debba invertire questa "misura unilaterale" e quindi contribuire in modo decisivo agli sforzi internazionali per affrontare la crisi umanitaria nel paese. Si chiede dunque di trasformare gli ostacoli in forniture per l’assistenza finanziaria e umanitaria.