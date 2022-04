Prendersi una pausa dal lavoro può aiutare a fare carriera

Il 42 % dei millennial sostiene di aver imparato a gestire meglio il proprio tempo durante una pausa, una percentuale che cala al 27% dei baby-boomer, cioè chi ha tra i 56 e i 74 anni. Che cosa hanno appreso o rafforzato? Consapevolezza di sé, organizzazione, empatia e assertività. Non solo, il 61% degli intervistati sostiene che le capacità acquisite sono state riconosciute positivamente dai successivi datori di lavoro - il 18% ha dichiarato che sono state valutate come altamente positive. Osservando il punto di vista degli HR manager, cioè i responsabili delle risorse umane, quando si parla di pause di carriera, tra le principali competenze acquisite ci sono migliore gestione del budget (28%), pensiero creativo (28%), Time management (28%) e pazienza (25%). Questo è il quadro della ricerca Linkedin.

La pandemia ha portato anche a un cambio tra chi gestisce e seleziona il personale: sono più aperti a dare una nuova opportunità a chi ha nel proprio cv una pausa di carriera. La metà (50%) dei responsabili delle risorse umane consultati è più propensa ora rispetto a prima della pandemia, ad assumere chi si è preso una pausa di carriera; in particolare lo sono i responsabili delle risorse umane in aziende con più di 500 dipendenti dove oltre 2 intervistati su 3 (68%) assumerebbero qualcuno che ha preso una pausa di carriera.

Dunque “la pausa dal lavoro” è diventata la voce più importante del curriculum, però molti la sottovalutano. Il 50% degli HR manager intervistati ha detto, in base alla propria esperienza, che l'errore più grande che i candidati fanno quando si tratta di affrontare il tema della “pausa di carriera” i colloqui per l’assunzione è cercare di minimizzarla piuttosto che evidenziarla come una risorsa. Il 53% pensa che “la pausa da lavoro” possa influire sullo stipendio e suul' anzianità nel ruolo successivo.

Ma c’è di più nella ricerca LinkedIn. Il 48% pensa che “la pausa” nel proprio curriculum possa diventare meno desiderabile agli occhi degli HR manager e dei recruiter e il 25% ha dichiarato di non aver incluso i periodi di pausa nel proprio curriculum o nel profilo LinkedIn. Un altro dato rilevante è che il 60% delle donne sostiene che una pausa di carriera non dovrebbe essere percepita come penalizzante, mentre solo il 51% degli uomini lo pensa allo stesso modo.

Per aiutare le persone ad abbattere queste convinzioni, che invece sono la chiave di volta del nuovo mondo del lavoro e sottolineare quello che si è appreso, LinkedIn ha lanciato di recente un nuovo strumento il career break, che consente agli utenti di indicare una pausa di carriera, il motivo, sul proprio profilo LinkedIn.

Fabiana Andreani, senior Training Manager e consulente di carriera commenta: "Il primo passo per annullare lo stigma delle pause di carriera è di ordine culturale e corrisponde a far passare il fatto che le fasi della vita siano cambiate. Mentre nel XX secolo, era normale prevedere che, da una fase di formazione iniziale, si passasse ad una vita lavorativa senza soluzione di continuità fino alla pensione, attualmente lavoro e formazione si sovrappongono e si alternano in uno sviluppo personale che non si arresta neppure in età avanzata. Non solo, la durata stessa dei singoli rapporti di lavoro diminuisce e soprattutto le giovani generazioni non sono più disposte a fare a patti tra i valori di un'azienda e i propri. Tutto questo non può passare inosservato a un HR Manager in quanto, a prescindere dalla causa, qualsiasi break è ora da intendersi come un momento di consapevolezza, prezioso per capire come orientare la propria carriera, e per ripensare, soprattutto in momenti storici così delicati, alla centralità della salute mentale nella vita di ogni professionista".