Le reazioni internazionali al voto delle presidenziali francesi

Dopo l'esito delle presidenziali francesi sono giunte numerose reazioni internazionali.

La rielezione di Emmanuel Macron alla presidenza francese è "un voto di fiducia all'Europa". Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. La prima telefonata di Macron dopo l'esito del voto è stata proprio al cancelliere tedesco Scholz. Lo ha fatto sapere l'Eliseo.

"Congratulazioni a Emmanuel Macron per la tua rielezione a presidente della Francia. La Francia è uno dei nostri alleati più stretti e importanti. Non vedo l'ora di continuare a lavorare insieme sulle questioni che contano di più per i nostri due paesi e per il mondo". Così su Twitter il premier britannico, Boris Johnson.

“La vittoria di Macron è una splendida notizia per tutta l'Europa”: è la reazione del presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo i risultati del ballottaggio francese. "Italia e Francia sono impegnate fianco a fianco, insieme a tutti gli altri partner, per la costruzione di un’Unione Europea più forte, più coesa, più giusta, capace di essere protagonista nel superare le grandi sfide dei nostri tempi, a partire dalla guerra in Ucraina. Al Presidente Macron vanno le più sentite congratulazioni del Governo italiano e mie personali. Siamo pronti da subito a continuare a lavorare insieme, con ambizione e determinazione, al servizio dei nostri Paesi e di tutti i cittadini europei”.

"I cittadini hanno scelto una Francia impegnata per un'Ue libera, forte ed equa. Vincono la democrazia e l'Europa". Lo ha dichiarato su Twitter il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, congratulandosi con Emmanuel Macron.

"Mi sono congratulato con Emmanuel Macron per la sua vittoria alle elezioni presidenziali francesi. Non vedo l'ora di lavorare insieme nei prossimi quattro anni. I francesi hanno mostrato ancora una volta il loro attaccamento al progetto europeo". Così il premier portoghese Antonio Costa su Twitter. "In questi tempi difficili per il nostro continente e per il mondo, è fondamentale contare sulla Francia per difendere il multilateralismo, la sicurezza, la lotta ai cambiamenti climatici e impegnarsi nella costruzione di un'Europa umanista, più equa, verde e prospera", ha aggiunto.

"Congratulazioni Emmanuel Macron. Non vedo l'ora di proseguire il nostro lavoro insieme sulle sfide importanti per i canadesi e i francesi: dalla difesa della democrazia alla lotta contro il riscaldamento climatico e alla crescita economica per il ceto medio". Ad affermarlo in una nota è il premier canadese, Justin Trudeau, commentando l'esito delle elezioni.

“E' una buona notizia l'elezione di Macron. Ha capito di dover avere con Putin una posizione ferma”, dice il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

"Caro Emmanuel Macron, tutte le mie congratulazioni per la sua rielezione alla presidenza della Repubblica. Non vedo l'ora di continuare la nostra eccellente collaborazione. Insieme, faremo avanzare la Francia e l'Europa". Questo il primo commento della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

"Congratulazioni calorose caro Emmanuel Macron. In questo periodo turbolento, abbiamo bisogno di un'Europa solida e di una Francia totalmente impegnata per un'Unione Europea più sovrana e più strategica. Possiamo contare sulla Francia altri 5 anni". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

"Congratulazioni a Emmanuel Macron per la sua bella rielezione. Non vedo l'ora di continuare il lavoro nell'ambito della presidenza francese dell'Ue e oltre per affrontare le sfide di un mondo sempre più incerto e preoccupante": così commenta su Twitter la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

"La rielezione di Emmanuel Macron è straordinaria. La Francia ha scelto l'Europa. Un colpo al sovranismo. E ora il rilancio del progetto europeo". Ad affermarlo è il Commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni, dopo l'esito delle elezioni presidenziali francesi.

"Congratulazioni a Emmanuel Macron per la sua rielezione alla presidenza della Francia. Una leadership forte è essenziale in questi tempi incerti e il vostro impegno europeo senza tentennamenti continuerà ad essere il benvenuto per superare le sfide alle quali siamo confrontate". Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde.