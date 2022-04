Leader del gruppo rock russo “Elysium” costretto alle scuse dopo il concerto anti-guerra

Il leader della rock band russa “Elysium”, Dmitry Kuznetsov, ha registrato un video in cui si scusava per il concerto contro la guerra tenutosi il 9 aprile a Mosca sotto la bandiera pacifista bianco-blu-bianca. I musicisti hanno eseguito la canzone "I carri armati appartengono al museo", oltre a una serie di composizioni in ucraino.

Nel video, Kuznetsov afferma che il concerto non era un’"azione pianificata contro la guerra". "Il gruppo “Elysium” è contro i nazisti di tutte le nazionalità", ha detto il musicista, seduto in una stanza con pareti bianche che sembrava un ufficio.

Secondo Novaya Gazeta Europa, "un video con Kuznetsov è stato distribuito dai canali telegram filo-Cremlino, soprattutto da quelli con la lettera “Z”, associata all’intervento militare russo in Ucraina.

Un video simile è apparso sui social del gruppo. In esso, Kuznetsov ripete parola per parola il testo delle scuse, ma ora sullo sfondo dell'edificio dell'FSB sulla piazza Lubyanka, nel centro di Mosca. Il video è accompagnato dalla didascalia “Duplicato della dichiarazione. Se qualcuno non ha capito qualcosa. La bandiera bianco-blu-bianco non rappresenta alcuna azione di solidarietà con chicchessia”.