Leggi anti-gay negli Usa, la portavoce della Casa Bianca scoppia in lacrime per la loro "crudeltà"

La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, è scoppiata in lacrime durante un'intervista in cui stava condannando la “crudeltà” di una serie di leggi anti-gay varate in diversi Stati a guida repubblicana, Florida in testa. Nota per la sua calma e fermezza durante i briefing alla Casa Bianca, Psaki non è riuscita a trattenere la commozione parlando con Jessica Yellin nel podcast News Not Noise. “Queste misure sono orribili e crudeli, soprattutto verso i bambini”, ha detto discutendo delle norme che colpiscono ed emarginano la comunità Lbgtq+ varate in alcuni Stati governati dai Repubblicani.

“Mi commuovo quando parlo di questo argomento, perché sono i bambini i primi ad essere vittime di bullismo e questi leader prendono provvedimenti per ferirli, ferire le loro vite e le loro famiglie”, ha aggiunto Psaki. “In Florida, ad esempio, se un alunno ha due papà o due mamme io vorrei che l'insegnante gli dicesse: ‘È meraviglioso’. Invece questa legge penalizza insegnanti e educatori”, ha detto la portavoce della Casa Bianca a proposito della norma ribattezzata ‘Don't say gay’ (“Non dire gay”, ndr) varata dal governatore ultraconservatore Ron DeSantis, che vieta di insegnare o parlare in classe dell'identità di genere.

Chi è Jen Psaki

Jen Psaki ha origini polacche e greche e lavora per i presidenti (democratici) americani e i loro “ministri” degli Esteri da oltre 10 anni: già vice del portavoce della Casa Bianca ai tempi di Barack Obama, Psaki ha anche diretto come vicepresidente il Global Strategy Group, una società di public relations di Washington. Con il presidente Obama è stata anche direttore delle Comunicazioni della Casa Bianca. È diventata negli anni una grande esperta di Ucraina (ai tempi dello scoppio della crisi in Donbass nel 2014), cosa che l’ha resa famosa persino sulla stampa russa, spesso attirandole pesanti critiche.