Leopoli: salgono a 7 le vittime delle bombe russe , 11 i feriti

Sono salite ad almeno sette le vittime del bombardamento russo di questa mattina su Leopoli, mentre il bilancio dei feriti è passato da otto a undici: lo ha reso noto il governatore regionale, Maksym Kozitsky. Il governatore ha detto che i quattro missili da crociera sono stati lanciati dal Mar Caspio ed hanno causato incendi: tre hanno colpito infrastrutture militari, mentre il quarto un centro di pneumatici. Tutti gli obiettivi sono stato "gravemente danneggiati", ha detto. "In questo momento siamo a conoscenza di sette morti", ha aggiunto, riferendosi anche a "undici feriti, tra cui un bambino". Kozitsky ha precisato che tre dei feriti sono "in gravi condizioni". Da parte sua, Mikhaïlo Podoliak, consigliere del presidenteV lodomyr Zelensky, ha scritto su Twitter che i russi hanno lanciato cinque missili su Leopoli. Secondo i racconti di alcuni testimoni raccolti dalla Bbc, "Sembrava un terremoto, le porte di casa hanno tremato nonostante abitiamo a distanza di dieci chilometri dall'esplosione” Gli abitanti intervistati si dicono arrabbiati e chiedono a quanta altra distruzione l'Occidente è disposto ad assistere prima di fornire più armi per aiutare l'esercito dell'Ucraina.