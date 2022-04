Lewis Hamilton in crisi, il team manager Mercedes chiede scusa

Mondiale "già perso" dopo appena 4 gare. E' l'amara considerazione di Lewis Hamilton dopo il 13° posto (maturato solo all'ultimo giro per le difficoltà di Ocon, il britannico è rimasto inchiodato dietro Gasly per oltre metà gara) di Imola. E sono le parole subito riprese dalla stampa britannica ('Times' incluso) che punta il dito contro una Mercedes definita "inguidabile".

Il direttore esecutivo della Mercedes in Formula 1 Toto Wolff si è scusato con Hamilton direttamente via 'team radio': "Lewis, ciao. Scusa - ha detto appena finita la gara a Imola - per quello che hai dovuto guidare oggi. So che questa macchina era inguidabile e questo non è quello che meritiamo di ottenere come risultato. Ripartiremo da qui, ma questa è stata una gara terribile. Verremo fuori da tutto questo".

Una debacle che ha certificato l'impossibilità della Mercedes di lottare per il titolo per il quale Ferrari e Red Bull con Leclerc e Verstappen sembrano gli unici a poter competere perora.

“Sicuramente io continuerò a lavorare - ha detto Hamilton -, anche se sono molto deluso. Ci proverò, proverò a rimettere insieme i cocci. Incubo è la parola giusta, per questo weekend assolutamente. Sono fuori dal campionato e su questo non ci sono dubbi”.