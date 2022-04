Ligue 1, il Psg campione di Francia con quattro turni di anticipo

Il titolo della stella arriva con quattro turni d'anticipo ma difficilmente basterà a cancellare le amarezze di una stagione che aveva ben altre aspettative. Il secondo match-point è quello buono per il Paris Saint Germain, che già domenica, col successo sul Marsiglia secondo in classifica e un rassicurante +15, aveva messo in ghiaccio lo champagne. Il risultato dell'anticipo col Lens (1-1 con gol di Messi al 68', su assist di Neymar, e pari di Corentin Jean all'88') chiude aritmeticamente il discorso, col Psg che si laurea campione di Francia per la decima volta nella sua storia (l'ottava nelle ultime dieci stagioni) eguagliando il primato del Saint Etienne, che ha vinto il suo decimo titolo nel 1981 ma che ora sta lottando per non retrocedere.

Dopo lo smacco subito per mano del Lille, la formazione parigina torna dunque sul trono ma con molta probabilità non ci saranno grandi festeggiamenti. La Ligue 1 era l'obiettivo minimo e per dare un'idea della scarsa considerazione da parte della ricca proprietà qatariota basti pensare che il Psg ha già fatto sapere che nella prossima stagione rinuncerà alla stella perché...le maglie sono già in produzione.

Del resto, dopo i fuochi d'artificio sul mercato della scorsa estate, all'ombra della Torre Eiffel si aspettavano ben altro. Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, Sergio Ramos e soprattutto Lionel Messi: Al-Khelaifi e Leonardo avevano messo su un Dream Team che sembrava destinato a vincere tutto. E invece la Ligue 1 resta l'unico trofeo della stagione: sconfitto dal Lille nella Supercoppa di Francia, il Psg è stato eliminato nella coppa nazionale dal Nizza e in Champions, agli ottavi, dal Real Madrid.

Dai sogni di gloria al grande flop, solo in parte smorzato da un titolo mai in discussione sebbene anche in campionato non siano mancati i passi falsi, come le sconfitte con Rennes, Nantes, Nizza e Monaco. Nell'anno che porta al Mondiale in Qatar, il Psg dovrà comunque ripartire da questo successo e tanti nodi da sciogliere: la posizione di Pochettino è tutt'altro che salda, Messi è stato solo il fantasma del fuoriclasse ammirato negli anni in Catalogna, Donnarumma (oggi in panchina) ha sofferto il dualismo con Navas e Neymar anche in questa stagione non è stato il trascinatore che tutti si auguravano. E poi c'è soprattutto la questione Mbappè, in scadenza a giugno e che in Spagna vedono già con la maglia del Real Madrid: questa decima Ligue 1 messa in bacheca rischia di essere ricordata come la vittoria di Pirro.

Solo due dei precedenti titoli del Psg, nel 1986 e nel 1994, sono stati conquistati prima che la Qatar Sports Investments lo rilevasse nel 2011 con l'obiettivo di trasformarlo in un club di livello mondiale. Per Messi è il primo titolo nazionale conquistato al di fuori dalla Spagna, l'undicesimo in assoluto dopo i dieci vinti con il Barcellona.