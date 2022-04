L'inedito Emmanuel Macron: seduto sul divano e con la camicia sbottonata mostra il petto villoso

A pensar male si fa peccato, però va detto in partenza che lo scatto non è rubato. Anzi, tutt'altro. A ritrarre il presidente francese della Quinta Repubblica senza cravatta, con una camicia sbottonata per metà, tanto da non riuscire a coprire il petto villoso, è stata la fotografa presidenziale: Soazig de La Moissonnière. Così in piena campagna elettorale, con le urne in fermento pronte a raccogliere nel weekend il voto del ballottaggio per eleggere il prossimo presidente, l'immagine non poteva passare inosservata. Più dei tanti ritratti del candidato, regolarmente preso di sfuggita, senza mai guardare nell'obiettivo, allo scopo di desacralizzare la figura del presidente uscente. E di nuovo favorito.