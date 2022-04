L'Inter sconfitta a Bologna 2-1, niente sorpasso sul Milan

L'Inter perde a Bologna 2-1 e fallisce il sorpasso sul Milan, che resta capolista. Nel recupero della ventesima giornata, a quattro giornate dalla fine, Inzaghi perde Handanovic e schiera Radu tra i pali. Ma è proprio un clamoroso errore del secondo portiere a condannare i nerazzurri al Dall'Ara in una serata iniziata nel miglior modo possibile.

In campo sembra di vedere subito la solita Inter: spumeggiante, verticale, sempre con la linea di passaggio a disposizione. E passa in vantaggio con l'uomo più in forma dopo 3'. Fa tutto Perisic che si sposta a destra, supera con un tunnel Barrow e lascia partire un sinistro sotto la traversa che Skorupski non vede neppure. L'Inter gioca sul velluto, ma si arrende alla legge dell'ex. E se Mourinho lo scorso turno non ha fermato Inzaghi, ci pensa un altro uomo del Triplete a fermare i nerazzurri. Traversone in area di Barrow dalla sinistra, Arnautovic ruba il tempo a Dimarco e di testa batte Radu per l'1-1.

Nella ripresa l'Inter prova a scuotersi. Ci prova Dimarco in due occasioni col mancino: palla alta prima, bloccata da Skorupski poi. Inter (11) e Bologna (otto) sono due delle tre squadre che hanno segnato più reti su sviluppi di calcio d'angolo. L'Inter sfiora il raddoppio proprio da corner: Correa stacca di testa, Skorupski risponde di nuovo presente. Quella di Inzaghi è anche la formazione che ha realizzato più reti con giocatori subentrati a gara in corso. Inzaghi ci prova con Sanchez e Dzeko al posto di Barella e Correa. Il tecnico si sbilancia, il Bologna prova a sfruttare le ripartenze e solo un recupero miracoloso di Skriniar nega il 2-1 ad Arnautovic al 65'. Ma all'82' c'è il pasticcio. E lo combina Radu lisciando il pallone sul rinvio e spalancando la porta a Sansone che firma il gol vittoria. Saltano gli schemi, ma l'assedio non basta a Inzaghi. Il Milan è la capolista della Serie A.

A quattro giornate dal termine, questa la testa della classifica: Milan 74, Inter 72, Napoli 67, Juventus 66, Roma 58, Fiorentina 56, Lazio 56, Atalanta 55.

IL TABELLINO

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski 7; Soumaoro 6.5, Medel 7, Theate 7.5; De Silvestri 6.5, Svanberg 6.5 (21' st Aebischer 6.5), Schouten 6.5, Hickey 6.5; Soriano 6.5 (21' st Dominguez 6); Arnautovic 7 (43' st Orsolini 6), Barrow 6 (32' st Sansone 7). In panchina: Bardi, Binks, Bonifazi, Viola, Mbaye, Santander, Vignato, Kasius. Allenatore: Mihajlovic (indisponibile, in panchina De Leo) 7.

INTER (3-5-2): Radu 4; Skriniar 6.5, de Vrij 6, Dimarco 5 (25' st D'Ambrosio 5.5); Dumfries 6 (35' st Darmian sv), Barella 6 (18' st Sanchez 5.5), Brozovic 6, Calhanoglu 5 (35' st Gagliardini sv), Perisic 7; Lautaro 5.5, Correa 5 (18' st Dzeko 5). In panchina: Handanovic, Cordaz, Vecino, Ranocchia, Sangalli, Carboni, Bastoni. Allenatore: Inzaghi 5.

ARBITRO: Doveri di Roma1 6.

RETI: 3' pt Perisic, 28' pt Arnautovic, 37' st Sansone.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Arnautovic, Barella, Dumfries, Calhanoglu. Angoli: 0-7.

Recupero: 4'; 5'.