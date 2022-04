L'Inter stende la Juventus allo Stadium e resta in corsa per lo scudetto

L'Inter ha espugnato l'Allianz Stadium di Torino battendo la Juventus per 1-0 nella 31a giornata del campionato di Serie A. Prima del fischio d'inizio, la cantante Gaia ha duettato con la collega ucraina Kateryna Pavlenko sulle note di "Imagine" di John Lennon in segno di solidarietà verso l'Ucraina.

Nel corso della prima frazione la Juve si è prodotta in numerose occasioni da gol e al 9' ha sfiorato subito il vantaggio quando dal cross dalla destra di Cuadrado, Handanovic ha respinto un pallone che è poi finito sulla traversa dopo una conclusione di Chiellini. Al 29', invece, una disattenzione di Bastoni ha permesso a Cuadrado di andare sul fondo e mettere in mezzo per Morata la cui conclusione è stata respinta.

Nel finale di frazione, episodi convulsi con l'arbitro Irrati che ha assegnato un rigore per un fallo di Morata su Dumfries: dal dischetto si è presentato Calhanoglu che di destro si è fatto parare il tiro da Szczesny e poi, sulla ribattuta, si è visto annullare il gol dall'arbitro per fallo su de Ligt. Quando il tutto sembrava già materiale per le moviole e motivo di polemiche, è intervenuto il Var a complicare ancor di più le cose, facendo ribattere il penalty causa un ingresso anticipato in area di de Ligt. Ancora Calhanoglu dagli undici metri e stavolta palla in rete.

Il gol ha dato fiducia all'Inter che nel secondo tempo è riuscita a contenere una Juve alla ricerca del pari grazie a una protezione della propria area di rigore che ha lasciato meno spazio ai bianconeri rispetto al primo tempo. E quando non è stata la difesa a dire no alla Juve, è stato il palo a negare la gioia ai bianconeri come nel caso di Zakaria che, al 29', dopo un assolo personale ha fatto partire un diagonale che si è stampato sul montante alla destra di Handanovic. Inutile l'assedio finale. E' festa Inter.