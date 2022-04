L'isola di Jersey blocca 5,4 miliardi di sterline ad Abramovich

L'eclissi dell'ex patron del Chelsea

La caduta del "Roman Empire" - come chiamano Roman Abramovich i media britannici - è raccontata da settimane con titoli a sensazione dai tabloid dell'isola. Il milardario sta facendo i conti - sempre più salati - con il congelamento se non l'esproprio di fatto, di asset importanti custoditi fra a Londra e dintorni - il cui valore è stimato in una buona metà dei 7,6 miliardi di euro di tesoro personale che il Daily Mail gli accredita: non solo la squadra di prima divisione Chelsea, ma diverse proprietà di extra lusso, collezioni d'arte e beni vari come i giganteschi yacht di sua proprietà che al momento il magnate, non può toccare né liquidare.

Senza contare i problemi di liquidità causata dall'impossibilità di movimentare denaro in Europa o di spostare verso Occidente quello accantonato in Russia: problematiche che però - secondo una sua diretta smentita - "non lo hanno costretto a chiedere prestiti volanti a partner d'affari stranieri".