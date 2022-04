Listini europei deboli e incerti

Borse europee nervose: Milano cede lo 0,20%, Parigi -0,11%, Francoforte è la più pesante e perde quasi mezzo punto. Londra invece è al di sopra della parità, ma comunque mostra segnali di debolezza.

I listini del Vecchio Continente non seguono dunque l'ottima performance di Tokyo, che ha guadagnato quasi il 2%. Shanghai - nonostante l'allentamento delle misure di lockdown - perde quasi un punto, anche Hong Kong ha azzerato i guadagni di giornata: pesa la brusca frenata dell'import cinese.

Gli investitori di tutto il mondo digeriscono oggi il dato dell'inflazione americana, mai così alta dal 1981 (+8,5%), ma comunque in linea con le attese degli analisti. Wall Street infatti non si è fatta spaventare troppo dal dato, chiudendo in moderato calo.

Euro ancora decisamente debole sul dollaro. Il cambio con il biglietto verde: 1,0821.