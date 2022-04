L'Istituto Spallanzani e l'ospedale di Sighetu Marmatiei insieme per curare i rifugiati

“Il primo contatto con l'ospedale di Sighetu -ci spiega Nicastri- è avvenuto attraverso onlus locali promosse dai padri Gesuiti. C’era un flusso di rifugiati che cresceva in quel momento. Siamo partiti per andare a vedere la struttura e conoscere i colleghi. L’ospedale di Sighetu Marmatiei ci ha fatto un’ottima impressione. È una struttura ben organizzata e molto informatizzata, ma con carenze nella gestione delle malattie infettive che in Romania ci sono sempre state piuttosto e che ora sono ancora più presenti. Abbiamo pensato di fare qualcosa e ci hanno accolto a braccia aperte, felici di ricevere un supporto”.

Il progetto in questione è una cooperazione tra le due strutture sanitarie per dare una risposta immediata all’importante afflusso di persone che necessitano di cure adeguate. Una collaborazione sanitaria e umana per supportare i colleghi romeni in un momento di necessità. A parlarcene è Emanuele Nicastri, direttore di malattie infettive all'INMI Spallanzani, che ha partecipato alla visita in Romania ed è rientrato proprio la notte scorsa.

In concreto come si svolgerà il vostro aiuto?

“Sul posto si trasferirà per alcuni mesi un gruppo composto da un capo progetto e da medici e infermieri che si alterneranno”, ci informa il professor Nicastri. “Questo è il momento giusto per intervenire perché la situazione è più tranquilla, mentre nell’emergenza è più difficile attuare dei protocolli adeguati. I nostri interventi saranno focalizzati soprattutto a implementare le attività per le cure delle malattie infettive e i laboratori di microbiologia e tubercolosi, patologia che si sta ripresentando in maniera decisa. Abbiamo chiesto aiuto a dei donatori che ci hanno garantito supporto economico”.

“Il conflitto taglia le gambe alle malattie infettive croniche”

Il problema delle malattie infettive croniche è che possono volerci mesi per trattarle e “il conflitto taglia le gambe a tutte le cure” sottolinea con realismo l’infettivologo Nicastri. Con la guerra i malati di Hiv, Tubercolosi, anche di Covid non hanno avuto tempo e modo di curarsi. Dobbiamo ristabilire il controllo delle malattie infettive croniche e non, approfittando di questo momento”.

Quando gli chiedo se lui farà parte del gruppo di medici che partirà per la Romania, Nicastri ci risponde che non vede l’ora di fare questa esperienza. “Poi -aggiunge- saranno i colleghi romeni a trasferirsi a Roma per qualche mese per fare formazione allo Spallanzani. Sarà bello condividere le proprie conoscenze, per noi medici coinvolti sicuramente un’esperienza di crescita”.