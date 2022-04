Champions League, Liverpool-Benfica 3-3. Gli Inglesi in semifinale troveranno il Villarreal

Il Liverpool in semifinale della Champions League. In una partita con tanti colpi di scena gli inglesi pareggiano 3-3, ma dopo il 3-1 dell'andata Klopp conquista l'accesso alle prossime sfide ad Anfield, concedendosi un turn over massiccio.

Nonostante il doppio vantaggio conquistato nella gara d'andata, i Reds prendono subito in mano le redini del gioco cercando il varco per colpire e chiudere i conti. Il primo pericolo del match però lo portano i portoghesi con Everton, che tenta un destro a giro dal limite mettendo a lato di pochissimo. E' l'incipit della partita che fa già capire che per gli inglesi non sarà una passeggiata.

Al 21' arriva l'1-0 del Liverpool firmato Konate, che si ripete dopo il gol della scorsa settimana, infilando di testa su corner di Tsimikas. Il Benfica prova subito a reagire ma si vede annullare per fuorigioco una rete di Darwin Nunez, ma al 32' pero' Ramos pareggia in conti sull'1-1 accorciando le distanze.

Nella ripresa gli inglesi impiegano una ventina di minuti per mettere al sicuro la qualificazione: doppietta di Firmino, al 55' e poi al 65', che prima sfrutta un tiro-cross di Jota, poi spacca la porta con un destro al volo, sulla punizione perfetta messa al centro da Tsimikas. I portoghesi non ne vogliono sapere di mollare e rimontano con grinta, fino al 3-3: segnano Yaremchuk (73') e Darwin Nunez (81'), ma i gol dei due attaccanti servono a poco visto che al Benfica sarebbero servite altre due reti per prolungare la sfida ai supplementari. I Reds in semifinale incontreranno il Villarreal.

Si trattava della 12ma volta che le due formazioni si sono incontrate in una coppa europea: questo è il primo pareggio, le altre sfide si erano concluse con 7 vittorie dei Reds, e 4 delle Aquile.