Lo spettro del nucleare nel conflitto: la Polonia disposta a ospitare armi nucleari americane

Lo spettro dell'utilizzo di armi nucleari sempre al centro del conflitto in Ucraina e della strategia di difesa dei paesi con essa confinanti, anche se finora questa guerra ha mostrato componenti belliche più da secolo scorso, come gli attacchi “tank” e i “boots on the ground”, inclusa la resistenza del territorio. E, comunque, qualora servisse, Varsavia lascia intendere che sarebbe aperta a un dispiegamento di armi nucleari statunitensi sul suo territorio. Lo ha detto chiaro il vice primo ministro polacco Jaroslav Kaczynski in un'intervista al quotidiano tedesco Welt Am Sonntag, citato dai media ucraini. "Se gli americani ci chiedessero di mantenere le armi nucleari statunitensi in Polonia, saremmo aperti a questo. Rafforzerebbe in modo significativo la deterrenza su Mosca", ha detto Kaczynski chiarendo che il dispiegamento di armi nucleari americane in Polonia non è stato ancora discusso, ma "questo potrebbe cambiare presto".

In Bielorussia c'è Rivne città intorno a una centrale nucleare. I missili russi, lanciati dall'altra parte, nei dintorni di Brest, hanno già raggiunto e distrutto le antenne di emittenti televisive, due depositi di carburante e alcuni centri abitati, facendo dei morti. I soldati ucraini vogliono scongiurare la presa della centrale nucleare, una delle tante nel Paese, ma esposta alle truppe di Putin almeno quanto Chernobyl, per la sua posizione. Il controllo della situazione da parte russa avviene dal cielo tramite droni. Dopo l'attacco ai russi a Belgorod, alla frontiera di Rivne, si teme per la vulnerabilità della centrale dove è stata studiata una strategia di difesa. "Abbiamo riflettuto su quanto è successo settimane fa in quella di Zaporizhia, a Sud", dice il governatore premurandosi di tenere segrete le tattiche militari. "Se saremo colpiti" dice "il disastro radioattivo sarà per tutti, poi possono pure portare fuori i militari russi da una nuova Chernobyl, ma non potranno mai portare fuori la Chernobyl che entra in un militare".

A Chernobyl la bandiera nazionale ucraina è stata di nuovo innalzata alla centrale nucleare, teatro del peggiore incidente atomico della storia nel 1986 e occupata nelle prime fasi dell'invasione dalle forze russe. L'ha annunciato il gestore nucleare ucraino Energoatom attraverso il suo canale Telegram dove pubblica anche la fotografia della bandiera. Alla cerimonia ha partecipato "L'intero personale della centrale nucleare di Chernobyl, che ha lavorato eroicamente nelle dure condizioni dell'occupazione dal 24 febbraio e ha fornito sicurezza nucleare e dalle radiazioni alla stazione e alle strutture vicine".