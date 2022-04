Lo youtuber giapponese tifoso del Napoli: mi hanno rubato la telecamera

Il tifo per il calcio non ha confini. E alcune squadre sono in grado di superare anche i continenti. E' il caso del Napoli, che può vantare tifosi in ogni parte del mondo. Uno di loro vive in Giappone. Si chiama Hikaru Kumakura. E' un designer. E il suo amore per il Napoli lo ha convinto ad aprire una canale youtube dove parla della sua passione azzurra.

Il canale si chiama Napoli Style. E ha quasi 14mila iscritti. Con una grande dose di autoironia, Hikaru Kumakura ha scelto come proprio soprannome DiCoprio. Ma questa volta il video che ha pubblicato non è stato per parlare della sua squadra del cuore, ma di una disavventura che gli è capitata ieri proprio a Napoli.

Hikaru Kumakura era in visita nella città partenopea e ha deciso di andare allo stadio per vedere Napoli-Roma. All'ingresso, come è norma, è stato perquisito dagli steward. Gli addetti ai controlli gli hanno contestato il possesso di una telecamera portatile. Gli hanno quindi ordinato di lasciarla all'ingresso. Lui ha chiesto garanzie di poterla riavere a fine gara. Ma così non è stato. All'uscita dallo stadio, Hikaru Kumakura non ha trovato nessuno. E così con un video pubblicato stamattina su YouTube nei fatti ha lanciato un appello per provare a recuperarla.

Chissà che a farsi vivo non sia proprio il Napoli per una sorpresa che gli faccia dimenticare la pessima esperienza, che fa male a lui, ma soprattutto alla città di Napoli.