L'ondata dei profughi ucraini al confine tra il Messico e gli Stati Uniti

Aumentano giorno dopo i giorni i rifugiati ucraini al confine tra il Messico e gli Stati Uniti. Un’ondata che non si ferma e che, in poco tempo, ha raggiunto la soglia delle 2 mila unità, in buona parte donne e bambini.

Il New York Times ha riportato come i migranti si stiano ammassando lungo i marciapiedi della città di Tijuana, distante appena 28 km da quella statunitense di San Diego. Dormono e mangiano per strada, indossando ancora gli abiti con cui sono scappati dalle città minacciate dall’esercito russo.

Il corrispondente della Cbs, Manuel Bojorquez, ha riportato come i rifugiati ucraini riescano ad arrivare in Messico tramite un visto turistico e arrivino direttamente dall'aeroporto di San Isidro. Da quando il presidente americano Joe Biden ha annunciato di voler garantire l'ingresso nel Paese a 100.000 cittadini ucraini scappati dalla guerra in atto nel loro Paese, ogni giorno 150 di loro vengono accolti negli Stati Uniti.