Londra, la National Gallery rinomina un quadro di Degas e le "Danzatrici russe" diventano ucraine

La National Gallery di Londra ha cambiato il titolo del dipinto di Edgar Degas "Danzatrici russe" in "Danzatrici ucraine", invitando anche le altre istituzioni culturali a "ripensare alle interpretazioni pigre o all'etichettatura errata dell'arte e del patrimonio ucraino". La decisione dopo le proteste degli ucraini sui social media. L'opera, che attualmente non è in mostra, è un pastello raffigurante tre ballerine che l'artista aveva visto esibirsi a Parigi. Nel dipinto il giallo e il blu dei colori nazionali dell'Ucraina sono evidenti in quelli che sembrano essere nastri per capelli e ghirlande indossati dalle ballerine: "Il titolo di questo dipinto - ha spiegato un portavoce della National Gallery - è stato oggetto di discussione per molti anni, ed è trattato nella letteratura accademica: tuttavia a causa della situazione attuale abbiamo ritenuto che fosse un momento appropriato per aggiornarne il titolo".

Il tweet che rimanda all'articolo del Guardian. La Londra cosmopolita della cultura, fa da contraltare alla "Londongrad", com'è chiamato convenzionalmente l'epicentro europeo di investimenti finanziari ed immobiliari cospicui, che gli "oligarchi" hanno concentrato nella capitale britannica: tra coloro che hanno accolto favorevolmente la mossa della National Gallery, c'è ad esempio Mariia Kashchenko - fondatrice di origine ucraina e direttrice di Art Unit, che mette in mostra artisti emergenti, tra cui 21 artisti ucraini: “Capisco che il termine arte russa sia diventato un termine generico facile, ma ora è davvero importante fare le cose per bene - ha dichiarato al quotidiano inglese The Guardian - come persona ucraina, in passato spesso venivo chiamata "russa", o comunque notavo che l'eredità ucraina era descritta come russa".

(ApPhoto) Londra: la facciata del civico 10 a Downing Street illuminata con i colori della bandiera ucraina

Le critiche alle istituzioni culturali britanniche sono arrivate anche da Olesya Khromeychuk, la direttrice dell'Istituto ucraino di Londra, che il mese scorso aveva scritto ha scritto sulla rivista tedesca Der Spiegel: “Ogni viaggio in una galleria o in un museo a Londra con mostre sull'arte o sul cinema dell'ex Unione sovietica (l'Urss) rivela un'errata interpretazione: deliberata o semplicemente pigra". Spesso, scrive la Khromeychuk, una regione come l'Ucraina viene considerate parte di "una Russia senza fine: proprio come vorrebbe vederla l'attuale presidente della Federazione, Putin".