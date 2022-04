L'Onu annuncia una tregua di due mesi in Yemen

L'accordo è arrivato dopo che la coalizione a guida saudita, che combatte contro gli Houthi in Yemen dal 2015, ha iniziato mercoledì a osservare un cessate il fuoco unilaterale, un'offerta che è stata respinta dai ribelli. L'Arabia Saudita aveva proposto il cessate il fuoco unilaterale nell'ambito dei colloqui che ha ospitato con l'obiettivo di risolvere la guerra in Yemen, ma gli Houthi non hanno partecipato ai colloqui. Oggi, in un post su Twitter, Mohammed Abdel-Salam, portavoce e capo negoziatore degli Houthi, ha accolto favorevolmente il cessate il fuoco.

Grundberg ha annunciato l'accordo da Amman, in Giordania, dopo aver incontrato separatamente nei giorni scorsi le due parti in guerra. L'inviato ha detto che spera che la tregua venga rinnovata dopo due mesi.

L'inviato delle Nazioni Unite in Yemen, Hans Grundberg, ha annunciato che le parti in guerra hanno accettato una tregua di due mesi, a partire da domani, primo giorno del Ramadan.

Yemeniti in un campo per sfollati interni alla periferia della città nord-orientale dello Yemen, Marib

Biden plaude alla tregua ma “non è abbastanza”

Il presidente americano, Joe Biden, plaude alla tregua di due mesi in Yemen ma ritiene che non sia sufficiente. "Questi - ha osservato - sono passi importanti ma non sono abbastanza. Il cessate il fuoco va rispettato e, come ho detto in precedenza, è imperativo che mettiamo fine a questa guerra".