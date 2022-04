L'opera di Aristofane "Le donne in parlamento" tradotto in napoletano da un sacerdote

Quattro anni fa aveva già tradotto il Vangelo di Marco, frasi come "sapimmo ca si verace" (sappiamo che sei verace, n.d.r), sostituiva il latino "scimus quia verax es" dell'apostolo. Ora Don Antonio Luiso - insegnante di filosofia in un liceo napoletano, ma al tempo stesso vicario parrocchiale della chiesa San Giovanni Battista dei Fiorentini - ha deciso di cimentarsi con il teatro greco.

Verrà presentata Mercoledì 6 Aprile, nella cripta della Basilica di San Gennaro ad Antignano, a Napoli, la "E femmene 'mparlamiento", traduzione in rigorosa lingua napoletana della commedia di Aristofane, "le donne in parlamento".

Il sacerdote appassionato della lingua napoletana

Nato a Napoli nel 1956, e laureato in Filosofia alla prestigiosa Università "Federico II", ha conseguito il baccellierato in Teologia presso la "Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale": a 55 anni, nel 2011, la vocazione e la scelta: con l'ordinazione sacerdotale. Continua ad insegnare Filosofia e Storia, in un liceo di Napoli. Ha pubblicato diversi libri tra teologia e filosofia. Esercita come Vicario Parrocchiale nella chiesa di S. Giovanni Battista, in pieno centro storico.