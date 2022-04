Lopez Obrador vince il referendum e resta Presidente, scarsa la partecipazione al voto

Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, rimarrà al potere dopo il referendum di ieri in cui i messicani hanno ampiamente convalidato la continuazione del suo mandato, ma con un'affluenza molto bassa. In totale, più del 90% degli elettori voleva che il presidente andasse fino alla fine del suo mandato di sei anni nel 2024, secondo le prime stime dell'Istituto elettorale nazionale. L'Ine ha annunciato una partecipazione compresa tra il 17 e il 18,2% dei 93 milioni di elettori. Il partito del presidente Movimento per la rigenerazione nazionale (Morena) ha salutato l'esito come "un netto risultato a favore del nostro presidente".

"La gente ha riconosciuto il suo impegno nei confronti di coloro che ne hanno più bisogno, l'enorme autorità morale con cui governa", ha affermato uno dei leader di Morena, Mario Delgado. Tre partiti di opposizione avevano chiesto l'astensione (PAN, a destra, PRD a sinistra e l'ex Stato partito del PRI). Il PAN ha fatto riferimento a una consultazione popolare segnata "da illegalità, menzogne e appropriazione indebita di risorse pubbliche". Il PRI ha accusato Morena di aver trasformato il referendum in uno "scherzo" per "soddisfare il proprio ego per continuare a ingannare i messicani".