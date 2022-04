L’Organizzazione della Sanità “raccomanda fortemente” il Paxlovid per persone a rischio Covid

Si chiama Paxlovid la pillola antivirale del gruppo Pfizer che l'Organizzazione Mondiale della Sanità "raccomanda fortemente" per i pazienti "a più alto rischio di ospedalizzazione" per forme meno gravi di Covid. "E’ il farmaco – spiega l’Oms- che possono scegliere" i pazienti non vaccinati, anziani o immunodepressi. Una “raccomandazione debole" invece per il Remdesivir del laboratorio americano Gilead.

Per gli esperti dell'Oms, il Paxlovid una combinazione di Nirmatrelvir e Ritonavir "è il farmaco d'elezione" per i pazienti non vaccinati, anziani o immunocompromessi, secondo un articolo del British Journal of Medicine. L’Oms però sostiene fortemente la vaccinazione contro il Covid. "E’ fondamentale evitare che la gente sviluppi una forma grave della malattia, che muoia. La vaccinazione è un intervento chiave per la prevenzione", ha insistito la dottoressa Janet Diaz, capo del team di risposta clinica per il Covid-19, in un incontro con la stampa a Ginevra.

Gli studi, spiega l’Oms, hanno mostrato 84 ricoveri ospedalieri in meno per mille pazienti, nessuna "differenza significativa nella mortalità" e "poco o nessun rischio di complicazioni che portano all'interruzione del trattamento", afferma l'Oms. Questa raccomandazione non si applica alle donne incinte e che allattano. Inoltre non si applica ai pazienti con un basso rischio di complicazioni perché gli effetti positivi sono minimi.

Ma c’è un’altra estrema preoccupazione che riguarda i paesi poveri. "Come è successo con i vaccini Covid-19, ha ricordato l’Oms, i paesi a basso e medio reddito saranno nuovamente messi in fondo alla lista per ottenere questa cura". Da qui la raccomandazione "a Pfizer di rendere più trasparenti i suoi prezzi e gli accordi" "in modo che più produttori generici possano iniziare a produrre il medicinale e renderlo disponibile più velocemente a prezzi accessibili".