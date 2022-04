Luana D'Orazio: aperta e subito rinviata l'udienza preliminare

Aperta e subito riaggiornata al prossimo 22 settembre. Stamattina al Palazzo di Giustizia di Prato, l'attesa udienza preliminare per l'inchiesta sulla morte di Luana D'Orazio, 22 anni, è slittata per impedimento di uno degli avvocati difensori.

Assenti i tre imputati, accusati di omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele del macchinario a cui lavorava la ventiduenne: la titolare dell'azienda in cui è morta la giovane operaia, Luana Coppini, il marito di quest'ultima Daniele Faggi - considerato 'il titolare di fatto' dall'accusa -e il tecnico manutentore esterno Mario Cusimano.

Ha invece partecipato all'udienza la madre di Luana D'Orazio, Emma Marrazzo, che ha chiesto di costituirsi parte civile. Ha fatto lo stesso il padre del figlio di Luana, un giovane calabrese che non era mai entrato nella vicenda sino ad oggi: attraverso il suo legale, Domenico Sirianni, ha avanzato la richiesta per il bambino.

“È una circostanza a cui ci opporremo facendo le nostre considerazioni sulla sua effettiva presenza nella vita del minore", ha detto a questo proposito l'avvocato di Emma Marrazzo, Daniela Fontaneto. Hanno infine chiesto la costituzione di parte civile al procedimento l'Inail, l'Anmil e la Cisl. L'udienza è stata rinviata 22 settembre prossimo.

La morte di Luana

La giovane, mamma di un bambino di 6 anni, morì stritolata da un rullo il 3 maggio 2021 mentre stava lavorando al suo orditoio in una fabbrica di Oste di Montemurlo, nel distretto tessile pratese. Secondo gli esiti delle perizie, l'orditoio, nel momento in cui ha risucchiato Luana D'Orazio uccidendola, stava andando alla massima velocità e senza protezioni. Luana, che quel giorno indossava una tuta sportiva, sarebbe stata agganciata da una staffa laterale che gira insieme al subbio. Così in assenza di protezioni di sicurezza, il macchinario avrebbe continuato a girare alla massima potenza, risucchiando il corpo dell’operaia.