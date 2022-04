L'Ue verso nuove sanzioni alla Russia, colpito ancora il settore bancario

Finora, le varie tranches di sanzioni che hanno colpito l’economia e la finanza russa, come atto di ritorsione per l’invasione dell’Ucraina, non hanno toccato le importazioni di gas e petrolio, da cui diversi Paesi europei (con l’Italia in testa) sono fortemente dipendenti. “Penso che prima o poi saranno necessarie anche misure sul petrolio e persino sul gas”, aveva dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in occasione dell’approvazione, la scorsa settimana, dell’ultimo pacchetto di sanzioni.

Il prossimo (sesto) round di sanzioni dell’Unione europea contro la Russia, previsto per la prossima settimana, prenderà di mira il petrolio e le banche , in particolare Sberbank (la più grande istituzione finanziaria del Paese). Lo riportano media internazionali. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen , ha dichiarato al quotidiano tedesco Bild am Sonntag che le sanzioni previste dovrebbero includere la più grande banca russa , già presa di mira da Stati Uniti e Regno Unito (insieme a Alphabank, la più grande banca privata). “Stiamo esaminando ulteriormente il comparto delle banche, in particolare Sberbank, che rappresenta il 37% del settore bancario russo. E, naturalmente, ci sono le questioni energetiche”, ha detto Von der Leyen, spiegando che l'Ue sta lavorando su “meccanismi intelligenti” in modo che il petrolio possa essere incluso anche nelle prossime sanzioni. “La priorità assoluta - ha concluso la presidente della Commissione europea - è ridurre le entrate di Putin”.

Ma, già oltreoceano, la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, aveva messo in guardia: “Il problema è che molti Paesi, soprattutto in Europa, sono molto dipendenti (dal petrolio, ndr). Un divieto totale delle importazioni potrebbe avere come risultato un rialzo dei prezzi alle stelle. Vogliamo infliggere la maggior sofferenza possibile alla Russia, ma dobbiamo anche considerare le implicazioni” aveva dichiarato Yellen. Implicazioni, si aggiunge qui, che per molti Paesi europei, Italia in primis, potrebbero costare care, in termini di aumento dei prezzi dell’energia e delle bollette.

Le ripercussioni per l’Italia, finora

Dobbiamo ricordare che l’Italia (e la Germania) rappresentano le economie che per i settori energetico e manifatturiero esportano più beni strumentali in Russia, che costituisce il 14esimo mercato di destinazione per il made in Italy. Alla Russia si vendono macchinari e prodotti chimico-farmaceutici, apparecchi elettronici e soprattutto abbigliamento, un volume d’affari stimato in circa 7 miliardi di euro l’anno. Da Mosca invece importiamo prodotti minerari, metallurgici e petroliferi.