Per Lukashenko la partita di hockey è finita male: ha preso una mazzata in faccia

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko è stato colpito in faccia con una mazza da hockey durante la partita a Minsk.

Lo riporta il canale Telegram "Pool of the First", pubblicando un video dell'incidente. È successo durante la partita tra la squadra di Lukashenko e la squadra della regione di Minsk.

"Nel cerchio di ingaggio, 01 aveva il disco. Voleva portarlo via al numero 7, un giocatore della squadra della regione di Minsk, facendo alzare la mazza dell’avversario. Ha però mancato la mazza dello 01, colpendolo invece in faccia Lukashenko", si legge nel messaggio.

Il giocatore che ha colpito il premier "sta bene", cioè non ha subito alcuna rappresaglia. In seguito all'incidente, Lukashenko se l’è cavata con un cerotto sul mento e sulla guancia.