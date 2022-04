L'ultima battaglia nell'acciaieria Azovstal di Mariupol, base del battaglione di estrema destra Azov

È la battaglia delle battaglie, consumata anche corpo a corpo. Sopra e nei sotterranei. Determinante. Per questo le notizie che arrivano in queste ore dal fronte di Mariupol potrebbero rivelarsi false. “Oggi più di 1.000 marines ucraini si sono arresi a Mariupol. Ci sono centinaia di feriti tra loro. È una scelta giusta”, riporta l'agenzia di stampa russa Tass. Notizia che segue le parole del leader ceceno Kadyrov, più volte smentito dai fatti: “Altri 1.009 militari ucraini hanno deposto le armi a Mariupol, decidendo di salvarsi la vita e di arrendersi”. Kiev, però, rispedisce al mittente.

Assediata dai russi che controllano la città ma non l'acciaieria Azovstal: l'ultima sacca di resistenza, protagonista il battaglione di estrema destra Azov, da oltre 40 giorni affossa i piani del Cremlino. Per le truppe di Mosca la conquista della città portuale si tradurrebbe in una “vittoria”, e ridarebbe lustro a quella “operazione speciale” promossa da Vladimir Putin - ora - ridimensionata alla conquista del Donbas. In altre parole Mariupol è fondamentale per chiudere l'accesso all'Ucraina al Mar d'Azov e per la conquista dell'intera regione.