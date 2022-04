Ritorno sulla Luna: un problema tecnico rinvia il test della missione Artemis

Nuovo stop alla simulazione di lancio di Artemis, la missione della Nasa per il ritorno sulla Luna. Il conto alla rovescia dell'ultima grande prova generale in vista del lancio della missione è stato fermato per la seconda volta.

Dopo che il 3 aprile un problema tecnico alle valvole di ventilazione aveva costretto a interrompere il caricamento del propellente, anche il secondo test è stato interrotto per un problema analogo, rende noto la Nasa. Probabilmente saranno necessari giorni prima di affrontare un nuovo tentativo.

Il test in programma al Kennedy Space Centre prevede una procedura del tutto simile a quella del lancio effettivo. Il razzo Sls (Space Launch System), sulla rampa di lancio, viene caricato di propellente per poi proseguire con i briefing sul meteo, i controlli di convalida e il countdown con tutte le pause pianificate. Prima di raggiungere il momento dell'accensione dei motori del razzo, il timer viene riportato indietro a -10 minuti dal lancio. Dopo una pausa si riprende il conto alla rovescia, che viene poi interrotto a 9,34 secondi dal "Go". Questa simulazione serve a dimostrare la capacità di fermare il lancio (in caso di problemi tecnici o meteorologici) e di rimuovere il carburante.

"È la nostra ultima verifica prima della missione", ha commentato l'amministratore associato della Nasa per lo Sviluppo dei sistemi di esplorazione, Tom Whitmeyer. Se tutto andrà bene, ci sarà la luce verde per il primo volo di Artemis I, attualmente in programma non prima del 6 giugno. Sarà l'esito del test a permettere di stabilire la data definitiva.

Dalla data del nuovo test potrebbe dipendere quella per il lancio della missione privata Axiom-1 (Ax-1) diretta alla Stazione Spaziale. La missione dovrebbe infatti partire da una piattaforma di lancio poco distante da quella in cui avviene il test di Artemis e per motivi di sicurezza si è deciso di distanziare nel tempo i due eventi. Inizialmente prevista il 30 marzo, la missione Ax-1 era stata rinviata al 3 aprile, ma la coincidenza con il test a Terra di Artemis aveva nuovamente costretto a spostare il lancio al 4 o 5 aprile, o comunque entro il 7 aprile; dopo il primo stop al test c'era stato un ulteriore rinvio all'8 aprile.