L’Unione Europea e l’India stringono un accordo su commercio e tecnologia

Mai come in questi anni si è visto come i cambiamenti climatici e quelli sullo scacchiere internazionale siano stati imprevedibili, rapidi e quanto stiano lasciando pesanti ripercussioni in ogni settore della vita in ogni lato del mondo. Parte da questa considerazione l’accordo tra l’Unione e l'India su commercio, tecnologia e sicurezza. Lo hanno annunciato la presidente della Commissione Europea Ursula vonder Leyen e il primo ministro indiano Narendra Modi a Nuova Delhi.

"Entrambe le parti hanno convenuto che i rapidi cambiamenti nell'ambiente geopolitico evidenziano la necessità di un impegno strategico congiunto e approfondito", si legge in una nota congiunta. Il Consiglio per il commercio e la tecnologia tra Ue e India permetterà alle due parti di allineare le politiche e affrontare le sfide comuni "in settori importanti per il progresso sostenibile dell'economia europea e indiana".

"L'Unione Europea e l'India sono legate da decenni di accordi e sono determinate a intensificare gli sforzi congiunti per affrontare le sfide attuali e affrontare le circostanze geopolitiche", hanno sottolineano Von der Leyen e Modi, ricordando i sessant'anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi e confidando che "i valori condivisi e gli interessi comuni offrano una solida base" per rafforzare la cooperazione reciproca.

Il nuovo Consiglio per il commercio e la tecnologia Ue-India è un'alleanza inedita per Nuova Delhi con partner internazionali, mentre per Bruxelles segue l'analoga partnership lanciata nel giugno 2021 con gli Stati Uniti. "L'istituzione del Consiglio per il commercio e la tecnologia Ue-India è un passo fondamentale verso un partenariato strategico rafforzato a beneficio di tutti i popoli dell'Ue e dell'India”.