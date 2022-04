M5s contrario all'invio di armi, Conte a Draghi: "Chiarimento politico e voto in Aula"

La questione continua a essere spinosa per la maggioranza di governo: "Siamo favorevoli a sostenere l'Ucraina ai fini di una legittima difesa nel perimetro dell'articolo 51 dell'Onu, ma non siamo disponibili a inviare armi sempre più letali, sempre più pesanti, abbracciando una spirale di progressiva escalation militare che può solo portare a maggiori sofferenze per la popolazione e distruzioni", afferma il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in due interviste (al Corriere della Sera e al Fatto Quotidiano), in cui ha illustrato la contrarietà del Movimento all'invio di armi pesanti all'Ucraina. "Sarà importante che il premier chiarisca l'indirizzo politico che intende far valere nei contesti internazionali, e che questo sia vagliato e approvato dalla Parlamento" insiste il leader del M5s. "Per intenderci - specifica - non siamo favorevoli all'invio di carri armati. In questo momento così delicato noi dobbiamo fare di tutto per evitare che si arrivi a un conflitto mondiale. Riteniamo che dopo oltre 60 giorni di guerra, gli italiani debbano sapere dal premier qual è l'obiettivo che l'Italia si impegnerà a perseguire in tutti i tavoli internazionali", prosegue.

Secondo Conte la distinzione tra armi offensive e difensive, da lui sostenuta, non è affatto vaga, e l'ex premier rimarca: "La mia maggiore preoccupazione è che rimanga vago l'obiettivo politico che vogliamo perseguire. Offriamo sostegno all'Ucraina per difendersi oppure ci prefiggiamo di rovesciare il regime di Putin e di innalzare lo scontro armato portandolo a un livello planetario?". Quindi, sul posizionamento politico del Movimento, nota: "Non mi interessa essere più a sinistra del Pd. Mi preme piuttosto esprimere la chiara identità progressista" del M5s e la "sua grande forza innovatrice e trasformatrice del Paese".

Segnali di un'anteprima di campagna elettorale che si sta avviando su più fronti (ieri l'apertura della conferenza programmatica di Giorgia Meloni a Milano) e che vede un riposizionamento dei Cinque Stelle e del suo leader su vari temi. Tra questi la richiesta di uno scostamento di bilancio che possa aiutare famiglie e imprese. "Con l'Istat che certifica l'aumento dei prezzi per i beni alimentari del 6% ad aprile e con il Censis che quantifica la perdita di valore reale delle retribuzioni dell'8,3% in 10 anni, diventa necessario intervenire in modo efficace e tempestivo con uno scostamento di bilancio - spiega ancora Conte al Corriere - ritengo non sia più rinviabile questo intervento".

Paletti che sempre più evidenziano crepe tra le forze di maggioranza: "Noi sosteniamo convintamente il governo Draghi e a volte ho l'impressione che siamo gli unici - ha osservato ieri a Palermo il segretario del Pd Enrico Letta - E questo mi fa riflettere, mi fa chiedere cosa ci stanno a fare gli altri partiti. Stare al governo significa assumersi responsabilità, dire la verità agli italiani e fare scelte difficili. Ognuno di noi è pieno di dubbi perché abbiamo vissuto la pandemia e oggi un'inedita situazione in cui l'Europa rivive la guerra. Questa condizione la svolgiamo con profondo senso di responsabilità per il paese". E poi, riferendosi in particolare alle forze del centrodestra, ironizza: "Sono ammaliato dalla capacità dei prestigiatori del centrodestra che riescono a stare a livello nazionale all'opposizione e in maggioranza allo stesso tempo".

Sarà anche per non gettare benzina sul fuoco che a proposito della polemica sull'invio delle armi e sulla richiesta avanzata da Conte a Draghi, in mattinata, dice: "Confesso che stamattina non ho ancora letto i giornali, sono a Palermo, ad occuparmi di altre cose rispetto a questi temi. Ci sarà tempo di occuparsene durante la giornata".