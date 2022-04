Un Macbeth con 'licenza di uccidere": Daniel Craig a Broadway fa Shakespeare

Daniel Craig e l'attrice etiope naturalizzata irlandese Ruth Negga sono i protagonisti di una nuova edizione del Macbeth di Shakespeare che è andata in scena ieri sera a Broadway. Parlando sul red carpet prima dell'esordio Craig ha detto che è il suo amore per la recitazione ad averlo riportato su un palcoscenico dopo essere stato per anni sui set cinamatografici, interprete di James Bond e di pellicole come Cena con delitto, e Millennium.

"Chi avrebbe detto no a una proposta del genere?” ha detto Negga che è al suo debutto a Broadway e che impersona Lady Macbeth. L'attrice aveva ricevuto per il film Loving del 2017 le nomination al Golden Globe, al BAFTA, e al Premio Oscar nella categoria miglior attrice protagonista.

Il regista Sam Gold, che in passato aveva curato allestimenti dell'Otello e dell'Amleto, ha detto di amare l'esplorazione che il Macbeth fa dell'umanità.



“Sono grandi ruoli per degli attori, ruoli difficili. Ma se hai Daniel Craig e Ruth Negga, e condividi con loro l'avventura, sai che sono le persone giuste per questo tipo di viaggio”.



Lo spettacolo resta in scena al Longacre Theater per 15 settimane.