Mahmood canta al Bataclan di Parigi: "Non arrendersi alla violenza"

Mahmood va alla conquista dell'Europa e parte dal Bataclan di Parigi, teatro della strage del 13 novembre 2015. Proprio lì, quasi sei anni fa, un commando di terroristi sparò sul pubblico che assisteva al concerto degli Eagles of Death Metal in una delle notti più buie della capitale francese. Solo al Bataclan morirono 90 persone tra cui l'italiana Valeria Solesin, ma furono colpiti anche altri luoghi, tra cui lo Stade de France e diversi ristoranti.

"Questo posto ha un significato speciale: non arrendersi alla violenza", è il messaggio che Mahmood affida ai microfoni del Tg1 prima dell'inizio del concerto. “In un luogo come questo la gente crea connessioni che non devono essere mai interrotte: sono qui per far si che la musica unisca, non divida". "Nei miei concerti mi piace essere un tutt'uno con chi viene a vedermi e spero che questa magia possa esserci anche stasera".