Mai così lontano, mai così veloce: l'ultimo volo del drone su Marte è da record

Mai così lontano, mai così veloce: il drone-elicottero Ingenuity della Nasa ha battuto nuovi record nel suo 25esimo volo su Marte, coprendo una distanza di 704 metri e muovendosi a 5,5 metri al secondo (19,8 km/h). La quota massima raggiunta è stata di 10 metri, circa 2 metri sotto il suo record. Lo si apprende dal flight-log aggiornato e disponibile sul sito della Nasa.

Finora la distanza massima coperta da Ingenuity era stata di 625 metri, raggiunta durante un volo del luglio 2021, mentre il suo precedente record di velocità era di 5 metri al secondo, raggiunto in più occasioni.

Il 25esimo volo, eseguito l'8 aprile scorso, è stato il secondo nell'arco di cinque giorni e il quinto nell'ultimo mese. L'attività di Ingenuity si sta infatti intensificando per dare supporto al rover Perseverance, che si sta dirigendo verso il delta di un antico fiume per una nuova campagna di indagini scientifiche.

Il team della Nasa vuole che Ingenuity lo preceda, sia per un motivo pragmatico, dovuto alle comunicazioni, sia per ragioni di sicurezza. "Ingenuity comunica solo con la sua stazione base su Perseverance, quindi deve rimanere abbastanza vicino per avere una buona connessione", spiega l'ingegnere Ben Morrell del Jpl. "Per quanto riguarda la sicurezza, l'ideale è che Ingenuity voli davanti a Perseverance per evitare di volare sopra o vicino al rover, in modo da minimizzare il rischio di contatto ravvicinato nel peggiore degli scenari".