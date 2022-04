Maker Faire chiama a raccolta studenti, università, ricercatori e innovatori

Maker Faire - European Edition, la fiera degli innovatori e raduno della comunità dei “makers”, compie dieci anni. Dieci edizioni che hanno messo in contatto imprese, università, scuole, centri di ricerca, competenze da ogni parte del globo, creando legami sempre più forti grazie a una lingua universale, quella dell'innovazione.

La decima edizione si terrà dal 7 al 9 ottobre, in presenza e online, al Gazometro Ostiense di Roma, porterà come sempre tutti i temi chiave del futuro: dalla manifattura digitale all'Internet of Things, dalla robotica all'intelligenza artificiale, dall'economia circolare all'agritech, passando per il biohacking, i big data e l'aerospazio.

L'obiettivo resta quello dell'avvicinamento della cultura dell'innovazione nel tessuto imprenditoriale e favorire l'inserimento dei giovani agli scenari lavorativi di domani.

Come in ogni edizione, fin da ora tutte le call di Maker Faire Rome sono aperte, con scadenza il 26 giugno 2022. Eccole nel dettaglio:

Call for Makers 2022, per promuovere l'innovazione attraverso la diffusione della cultura digitale e lo sviluppo dell'imprenditorialità individuale e collettiva, premiando i progetti ritenuti più meritevoli. Partecipando alla Call si avrà la possibilità di sottoporre la propria idea ai curatori e i selezionati potranno usufruire, gratuitamente, di uno spazio per esporre il proprio progetto innovativo o di uno slot nella sezione digitale per essere protagonisti di un talk o un intervento durante Maker Faire Rome 2022.

Call for Schools 2022, per dare spazio alla creatività dei giovani puntando a valorizzare l'impegno costante e la dedizione di tutti gli insegnanti che, quotidianamente, contribuiscono a far brillare doti e qualità di tutti gli alunni, attraverso iniziative, progetti e programmi didattici innovativi. Realizzata in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, è riservata alle scuole secondarie di secondo grado dei Paesi dell'Unione Europea (studenti 14-18 anni). Una giuria di esperti selezionerà i progetti più interessanti e innovativi, nati sui banchi di scuola, e gli Istituti scelti potranno partecipare all'evento con uno spazio espositivo gratuito.

Call for Universities and Research Institutes 2022 è la punta di diamante di Maker Faire Rome, che accende i riflettori sulle eccellenze in campo tecnologico e innovativo, dando risalto ai progetti delle Università statali e degli Istituti di Ricerca pubblici. E anche quest'anno si vuole raccontare il lavoro degli atenei e dei centri di ricerca con una selezione delle migliori idee che verranno illustrate in uno spazio, gratuito, all'interno della manifestazione.