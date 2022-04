Mal di testa, ne soffre al mondo una persona su due

Per chi non ne soffre, può sembrare una «passeggiata». Chi ci combatte regolarmente, invece, ha gli elementi per affermare di trovarsi di fronte a un problema seriamente invalidante. E non sono in pochi, a leggere le stime di uno studio pubblicato su «The Journal of Headache and Pain». Oltre 1 adulto su 2 avrebbe problemi di cefalea. Con almeno un episodio verificatosi nell’ultimo anno. Il mal di testa non risparmia i più giovani, bambini e ragazzi. Ma è tra i 18 e i 65 anni di età che la quota cresce: fino al 75 per cento. Tra questi, 1 su 3 soffre di emicrania: una delle tre forme principali di cefalee primarie (assieme alle cefalee di tipo tensivo e a grappolo).

Mal di testa più comune tra le donne

L’ultima stima sulla prevalenza del mal di testa nel mondo è giunta da un gruppo di ricercatori del dipartimento di neurologia e scienze del movimento dell’Università norvegese di Trondheim. Esaminando le conclusioni di oltre 350 studi pubblicati tra il 1961 e la fine del 2020, gli studiosi sono arrivati a stimare al 52 per cento la quota di popolazione mondiale che ha fatto registrare almeno un episodio di cefalea nell’ultimo anno. Tra le diverse forme, la più ricorrente è risultata essere la cefalea di tipo tensivo (26 per cento): seguita dall’emicrania (14 per cento) e da forme ricorrenti anche per più di quindici giorni al mese (4,6 per cento). Tutti i tipi di mal di testa sono risultati più comuni tra le donne: in particolare l’emicrania (17 per cento rispetto all’8,6 per cento degli uomini). «Rispetto al nostro rapporto precedente e alle stime globali, i dati suggeriscono che i tassi di mal di testa ed emicrania potrebbero essere in aumento - afferma il neurologo Lars Jacob Stovner, prima firma della pubblicazione -. Ciò che è chiaro è che, nel complesso, il mal di testa è molto diffuso in tutto il mondo. E rappresenta un onere elevato per i servizi sanitari».

Emicrania prima causa di disabilità entro i 50 anni

Non solo il mal di testa è doloroso, ma è anche disabilitante. In particolare, l’emicrania è stata identificata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come la malattia che causa maggiore disabilità nella fascia di età tra 20 e 50 anni, ossia nel momento più produttivo della nostra vita. È in questo contesto che il prossimo 9 maggio le tre società scientifiche di riferimento - Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee (Anircef), Società Italiana di Neurologia (Sin) e Società Italiana per lo Studio delle Cefalee (Sisc) - celebreranno la Giornata nazionale del mal di testa. Obiettivo: informare e sensibilizzare la popolazione sulla patologia e sulle possibilità di cura ad oggi disponibili. Le cefalee vengono suddivise in due grandi categorie: le cefalee primarie sono disturbi a se stanti e più frequenti, mentre le cefalee secondarie dipendono da altre malattie in atto nel nostro organismo (trauma cranico, cervicale, ictus, tumori cerebrali, ipertensione o ipotensione liquorale). A loro volta, le cefalee primarie comprendono l’emicrania, la cefalea di tipo tensivo, la cefalea a grappolo e si distinguono per la tipologia del dolore, l’intensità, la collocazione nella testa, la durata, la frequenza e gli altri sintomi concomitanti.

Come riconoscerla?

In Italia l’emicrania colpisce circa sei milioni di persone, ossia il 12 per cento della popolazione. Lo scenario scientifico dimostra che si tratta di una malattia neurologica in cui confluiscono aspetti genetici, biologici e ambientali caratterizzata da giorni di dolore cefalico alternati a giorni con sintomi residui che non possono essere modificati positivamente dalla terapia. L’emicrania si caratterizza per un dolore e moderato-severo pulsante che, spesso, si localizza nella metà della testa e del volto. Il paziente non riesce a svolgere nessuna delle attività quotidiane perché ogni azione aggrava il dolore e, a volte (emicrania con aura), gli attacchi vengono preceduti da disturbi neurologici come, per esempio, sintomi visivi. La crisi si manifesta solitamente insieme ad altri disturbi come vomito e intolleranza alla luce e ai rumori e può durare da alcune ore a 2-3 giorni.

Cefalee di due tipi

La cefalea di tipo tensivo, invece, presenta una intensità lieve o moderata, il classico cerchio alla testa della durata di alcuni minuti o ore o anche alcuni giorni, non aggravata dalle attività fisiche usuali e non associata, in genere, a nausea o vomito. È la forma più frequente di cefalea con una prevalenza di circa l’80 per cento. Fattori di predisposizione genetica possono avere una certa influenza nello sviluppo della cefalea tensiva così come fattori ambientali tra cui lo stress, l’affaticamento, cattive posture o riduzione delle ore di sonno. Infine, la cefalea a grappolo provoca attacchi dolorosi più brevi (1-3 ore) molto intensi e lancinanti che si susseguono uno o più volte al giorno per un periodo di tempo di circa 2 mesi (grappolo), alternati a periodi senza dolore. L’area interessata è quella oculare e, al contrario delle altre due forme, la cefalea a grappolo colpisce prevalentemente gli uomini. In genere gli episodi si ripetono ciclicamente con una cadenza stagionale o di una o due volte all’anno. Poiché le possibili cause della cefalea sono numerose e diverse, diverse saranno anche le strategie terapeutiche da attuare in ogni singolo caso. Una diagnosi corretta a cura di uno specialista assume, quindi, una rilevanza cruciale poiché risulta di fondamentale importanza curare la patologia tempestivamente e in maniera personalizzata, anche per evitare la cronicizzazione del disturbo e l’abuso di farmaci.

