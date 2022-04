Malagò: al momento russi iscritti agli Internazionali di tennis di Roma

“Al momento gli atleti russi e bielorussi sono iscritti agli Internazionali d'Italia”. Il presidente del Coni Giovanni Malagò conferma quanto detto ieri dalla Federtennis.

"Noi non abbiamo nulla contro nessuno, evidenziamo soltanto l'invito rivolto dal Cio alle federazioni internazionali di non far partecipare russi e bielorussi. Del resto la Russia non ha rispettato la tregua olimpica durante Pechino 2022: cosa avrebbe dovuto fare il Comitato olimpico internazionale? E vi sembra giusto che si adeguino tutti tranne il sindacato dei tennisti, per quanto sia nel loro diritto?".

Dunque, ora cosa accade? "O cambiano opinione Atp e Wta oppure con una presa di posizione del Governo italiano. Il presidente Draghi ha tante cose alle quali pensare: non so cosa succederà, non mi sento di escludere nulla".

Non è un tema di attualità, ma senza dubbio è un indice delle tensioni nel mondo dello sport: a proposito della presenza di atleti russi alle Olimpiadi di Parigi, "non posso dire nulla, però in questo momento la direzione è questa, il rischio è che la situazione possa influenzare moltissimo'', spiega Malagò.