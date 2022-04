Malattie rare, in Italia oltre 100mila pazienti non hanno una diagnosi

Sono i più rari tra i malati rari, non hanno nemmeno un nome per la loro malattia. Circa 100 mila persone in Italia sono affette da una patologia rara, ma non hanno ancora ricevuto una diagnosi. A loro è dedicata la giornata mondiale che si celebra il 30 aprile.

Lo ha ricordato in una nota l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma che, fin dal 2016, ha attivato un ambulatorio dedicato ai pazienti rari senza diagnosi e che, grazie ai nuovi strumenti di analisi genetica e genomica, è riuscito in 10 anni a dare il nome alla malattia di 1.000 bambini, identificando circa 80 nuovi geni-malattia. "La rivoluzione tecnologica degli ultimi anni - afferma il direttore scientifico del Bambino Gesù, Bruno Dallapiccola - ci consentirà di ridurre drasticamente i tempi di attesa dei pazienti ancora privi di diagnosi. Sarà possibile puntare sulla medicina di precisione per trovare soluzioni terapeutiche fino a pochi anni fa impensabili".

L’odissea diagnostica dei malati rari

Secondo il National Institutes of Health (Nih), la percentuale di pazienti senza diagnosi sulla popolazione generale dei malati rari è pari al 6%. Un numero che si impenna al 40-50% se si considerano solamente i malati rari pediatrici con disabilità mentale e quadri sindromici.

La difficoltà o l'assenza della diagnosi può essere il risultato di diversi fattori: la particolare "rarità" della malattia (l'85% delle malattie rare ha una frequenza inferiore a 1 caso per milione), la manifestazione clinica poco chiara o anomala della patologia, la compresenza di due o più malattie rare, in alcuni casi la completa novità della malattia mai stata diagnosticata in precedenza.

