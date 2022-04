Il Papa sull'isola di Gozo per pregare insieme ai fedeli

Continua il viaggio di Papa Francesco a Malta. Il Pontefice è arrivato nell'isola di Gozo per partecipare all'Incontro di preghiera al Santuario nazionale di Ta' Pinu, il luogo di pellegrinaggio più famoso di Malta che sorge a Gharb, paesino nella parte nord-occidentale dell'isola. È il primo momento squisitamente spirituale del viaggio, durante il quale pronuncerà una omelia.

Lasciata la Nunziatura Apostolica di Malta, Bergoglio ha raggiunto in auto il Porto Grande de La Valletta dove si è imbarcato su un catamarano con cui ha raggiunto il Porto di Mgarr. Da lì, in auto, ha raggiunto il Santuario per l'incontro di preghiera. Il luogo di culto era già stato visitato da un Papa: sul suo sagrato Giovanni Paolo II il 26 maggio 1990 celebrò l'Eucaristia.