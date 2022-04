Maltempo in Italia con neve a bassa quota e mareggiate sulle coste. Da martedì torna la Primavera

Il colpo di coda dell’inverno si fa sentire in questo primo week end di aprile. Temperature in picchiata, neve a bassa quota e mareggiate al sud. Va meglio in Pianura Padana dove ci saranno spiragli di sole.

Un fine settimana di temporali, nevicate e vento forte specialmente sul settore tirrenico, il più interessato dai fenomeni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento www.protezionecivile.gov.it

Stasera peggiora, con venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali sulla Liguria e occidentali su Sardegna, Toscana e Lazio, specie settori costieri. Non andrà meglio in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Saranno possibili forti mareggiate lungo le coste. Stanotte nevicherà al di sopra dei 500-700 metri in Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, in estensione a Basilicata e Calabria, dove la quota neve sarà sopra i 700-900 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati. L'avviso prevede infine, dal pomeriggio, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Allerta gialla in Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria, Molise e Basilicata.

Da domani andrà un po’ meglio, qualche pioggia in Liguria, qualche rovescio sparso sui settori adriatici e ancora pioggia sul versante tirreno. Farà ancora freddo ma, da martedì il ritorno della Primavera.