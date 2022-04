Maltempo: tetti divelti e alberi pericolanti in Brianza, crolla stabile nel Varesotto

Sono diverse decine gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in provincia di Monza a causa della perturbazione con pioggia, vento e grandine che si è abbattuta su diverse aree della Lombardia. La maggioranza delle chiamate, confermano i soccorritori, ha riguardato alberi pericolanti o tetti divelti, provenienti da tutta la provincia. A Carate Brianza, già colpita in passato da trombe d'aria, il vento ha danneggiato il tetto del palazzetto dello sport.

Crolla stabile nel Varesotto

Parte di un edificio fatiscente è crollato, a causa del maltempo, su una casa di corte, danneggiandola, ieri in tarda serata a Induno Olona (Varese). Colpita anche un'auto che era posteggiata lì sotto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un'autopompa e un fuoristrada. I soccorritori hanno rimosso delle parti pericolanti e messo in sicurezza l'area. È stata dichiarata inagibile una porzione di abitazione e interdetto il passaggio sulla pubblica via.

Crollo di pietre, chiusa una strada a Cetara

Le abbondanti piogge in Campania hanno causato un crollo di pietre da un costone roccioso e dal bosco sovrastante, a Cetara, comune salernitano della costiera amalfitana. Per "scongiurare possibili pericoli per la circolazione e l'incolumità dei passanti", il sindaco Fortunato Della Monica ha pertanto firmato un'ordinanza che vieta, "fino a cessata esigenza, la circolazione dei pedoni e dei veicoli in via Turillo, tratto sottostante il costone roccioso oggetto del dissesto verificatosi". Inoltre, sono stati già disposti il transennamento dell'area interessata e l'apposizione della segnaletica.

Grandinata nel Mantovano, danni ai frutteti

Una grandinata ha colpito nel tardo pomeriggio di ieri una vasta zona della provincia di Mantova provocando danni soprattutto ai frutteti già in fiore. Solo oggi si riuscirà a valutarne l'entità. Chicchi di ghiaccio fortunatamente non di grosse dimensioni, ma molto fitti, sono caduti soprattutto nel basso mantovano, nella zona di Sermide e Felonica e di San Benedetto Po. Non risparmiate nemmeno le campagne di Marmirolo, Roverbella e Curtatone, attorno al capoluogo.

Pioggia, vento e grandine nel Milanese

Vento, forti piogge e grandine hanno sferzato a lungo il Milanese. In particolare, molti i disagi a Inveruno per una intensa grandinata che ha provato molti disagi anche alla viabilità e che ha provocato il ribaltamento di un'auto. La grandinata ha colpito anche l'area nord ovest di Milano imbiancando molte strade. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per la caduta di alberi a San Donato Milanese.