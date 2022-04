Mani legate, mutande insanguinate e sacchi in testa: protesta davanti all’ambasciata russa a Tallin

Sono già tre giorni che davanti all’ambasciata russa di Tallin vanno avanti le manifestazioni contro l’invasione russa in Ucraina. Oggi un gruppo di donne ha voluto manifestare la propria protesta contro le violenze sessuali commesse contro le donne ucraine. La rappresentazione è stata alquanto forte ed efficace: si sono allineate davanti all’ambasciata russa con un sacchetto nero in testa, le mani legate dietro la schiena e strisce di sangue finto sugli slip e lungo le gambe scoperte.

La protesta, riferisce il canale estone ERR, è avvenuta nel giorno in cui il presidente ucraino Zelensky è intervenuto in collegamento video al Parlamento estone e il presidente dell'Estonia Alar Karis è partito per Kiev insieme ai presidenti di Polonia, Lettonia e Lituania.