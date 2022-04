Il presidente del Consiglio Mario Draghi si è negativizzato dal Covid ed è atteso a Palazzo Chigi in mattinata. Lo riferisce Palazzo Chigi.

Dal 18 aprile il premier Draghi era in quarantena nella sua casa a Città della Pieve, in Umbria, dopo essere risultato positivo al test. Da oggi riprenderà gli impegni istituzionali e il lavoro in presenza.