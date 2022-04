Mariupol accerchiata, sono ore decisive. L'attacco russo si concentra sul porto e sull'acciaieria

Sono ore decisive per l'Ucraina, che vede nella resistenza di Mariupol la speranza di fermare l'offensiva russa prima che conquisti la città baluardo della difesa: in caso dovesse cadere, l'avanzata dell'esercito di Mosca sarebbe inarrestabile.

La battaglia si sta consumando sia vicino al porto sia dentro e fuori l’acciaieria di Azovstal, base del battaglione nazionalista Azof.

A nulla sono valse le proposte di cessazione delle ostilità da parte dell’esercito russo: le forze ucraine non intendono cedere su quella che, grazie alla sua vasta rete di tunnel, rappresenta l’ultima frontiera da tenere il più possibile distante dalle mani del Cremlino. Nemmeno di fronte all'offerta della salvezza.

Secondo il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, riportato da Interfax, i 400 mercenari stranieri che combattono al fianco delle forze ucraine sono stati accerchiati nell'acciaieria Azovstal di Mariupol.

Per stanare gli uomini, protetti sotto i tunnel dell'acciaieria situata vicino alla costa, Mosca sarebbe pronta a utilizzare bombe Fab-300 a alto potenziale, con un raggio di decine di metri. Per i marines ucraini e gli uomini del Battaglione Azov non ci sarebbe poi più nulla da fare.

Igor Konashenkov avrebbe anche affermato: “Se continuano a opporre resistenza, saranno tutti eliminati. Al gruppo di forze ucraine, accerchiato e bloccato nell'acciaieria, è stato offerto di deporre volontariamente le armi e di arrendersi per salvare le loro vite, ma Kiev ha proibito al reggimento Azov di negoziare la resa”, ha aggiunto Konashenkov, citando alcune conversazioni radio intercettate.

Stando alle fonti russe in tutta l'area urbana della città sul Mar d'Azov la resistenza è stata vinta e solo un manipolo di forze di difesa resta asserragliato sotto i tunnel della grande acciaieria.

La situazione è senza dubbio drammatica, con le nuove unità moscovite costantemente schierate e i rastrellamenti costanti per portare i civili nelle zone controllate dai secessionisti.

Zelensky ha avvertito che la "distruzione delle forze ucraine a Mariupol segnerà la fine dei negoziati". Anche perché il presidente ucraino sa bene che la resa della città sul Mar d'Azov sarebbe un primo grande successo per le truppe di invasione, che alimenterebbe ulteriormente l'offensiva nel resto del Paese.

Diversi analisti americani, inoltre, ritengono che la tattica di lento logoramento condotta a Mariupol dai russi potrebbe pagare anche sugli altri fronti, dato che tenderebbe a favorire l'esercito più numeroso.

Ma la città è assediata anche dal mare. La viceministra della Difesa ucraina, Hanna Malyar, ha affermato che il suo dicastero sta "verificando" informazioni giunte a Kiev su "preparativi nemici per un'operazione di sbarco navale" nella città assediata.

Intanto tramite Telegram arriva l’appello lanciato dalla vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk, che chiede "agli occupanti, anche attraverso le strutture internazionali competenti, di aprire un apposito corridoio per l'evacuazione dei soldati feriti" da Mariupol.

La vicepremier aveva annunciato la sospensione nella giornata di oggi dei corridoi umanitari per l'impossibilità di trovare un accordo con Mosca sul cessate il fuoco e garantire quindi la sicurezza dei civili.

"Nelle ultime 24 ore il nemico ha lanciato attacchi aerei su Mariupol, ci sono stati assalti al porto. Verifichiamo anche le informazioni sui preparativi nemici per un'operazione di sbarco navale... Mariupol tiene duro, le Forze Armate la difendono con forza. È importante rendersi conto del ruolo di Mariupol adesso, perché, di fatto, adesso è uno scudo che difende l'Ucraina. Tutte le truppe russe sono ammassate lì, non vanno oltre, in altre regioni dell'Ucraina", ha sempre affermato la viceministra.