Mariupol e Donbass nel mirino delle forze russe

La situazione a Mariupol, che è sotto assedio da più di 40 giorni da parte dell'esercito russo è in gran parte distrutta. "I russi hanno occupato temporaneamente una parte della città. I soldati ucraini continuano a difendere il centro e il sud della città, così come le aree industriali", ha detto il vicesindaco Sergei Orlov ai microfoni della BBC ed ha aggiunto "la battaglia per Mariupol continua". Secondo il consigliere presidenziale ucraino Mykhaylo Podolyak, "decine di migliaia" di persone sono morte e "il 90% delle case" sono state distrutte, aggiungendo che "i soldati ucraini sono circondati e bloccati".

La cattura di Mariupol permetterebbe ai russi di consolidare le loro conquiste territoriali sulla fascia costiera lungo il Mar d'Azov, collegando le regioni del Donbass alla penisola di Crimea, annessa da Mosca nel 2014. Il leader dei separatisti filorussi a Donetsk, Denis Pushilin, ha detto che le sue forze avevano completamente conquistato la zona portuale di Mariupol.

Mosca ha fatto della conquista totale del Donbass il suo obiettivo prioritario. "Secondo le nostre informazioni, il nemico ha quasi completato la sua preparazione per un assalto a est. L'attacco avrà luogo molto presto", ha avvertito il portavoce del ministero della difesa ucraino Oleksander Motuzianik. A Washington, un alto funzionario del Pentagono ha confermato che le forze russe si stanno accumulando intorno al Donbass, soprattutto vicino alla città strategica di Izum.

"La battaglia per le regioni di Donetsk e Luhansk sarà il momento cruciale della guerra", ha scritto il capo dello staff di Zelensky, Andrey Yermak, su Telegram.

"Per l'Ucraina, è un'opportunità per privare la Russia della possibilità di continuare la sua aggressione sconfiggendo il suo esercito". "Per l'Occidente, è una battaglia fondamentale, perché la nostra vittoria dipende dalla velocità delle decisioni sugli armamenti", ha aggiunto. "La battaglia per il Donbass durerà diversi giorni, e durante questi giorni le nostre città potrebbero essere completamente distrutte", ha previsto Sergei Gaidai, il governatore ucraino della regione di Lugansk del Donbass, su Facebook, invitando nuovamente i civili a lasciare la regione. Secondo lui, "lo scenario di Mariupol può essere ripetuto nella regione di Lugansk".

Sul fronte diplomatico, il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha incontrato lunedì il presidente russo Vladimir Putin e si è detto "pessimista" sulla sua "logica di guerra". "Non dobbiamo farci illusioni. Il presidente Putin è entrato massicciamente in una logica di guerra e sta agendo di conseguenza" nella speranza di ottenere rapidamente "un successo militare", ha aggiunto.

Nel Lussemburgo, i ministri degli Esteri dell'Unione Europea hanno iniziato ieri a considerare un sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca, ma nulla che colpisca gli acquisti di petrolio e gas. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto ripetutamente a tutti i suoi interlocutori europei di "adottare potenti sanzioni", è tornato a chiedere il blocco degli acquisti di petrolio e gas e la fornitura di armi pesanti per resistere all'offensiva annunciata.