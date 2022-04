A Mariupol "i russi usano forni crematori mobili per bruciare i corpi e coprire i crimini di guerra"

"Gli assassini stanno coprendo le loro tracce. I crematori mobili russi hanno iniziato a operare a Mariupol. Dopo il genocidio avvenuto a Bucha, che ha avuto risonanza a livello internazionale, la massima leadership russa ha ordinato la distruzione di qualsiasi prova dei crimini del suo esercito a Mariupol", si legge nella nota. E ancora “i russi hanno trasformato Mariupol in un campo di sterminio. Questa non è più la Cecenia o Aleppo: è la nuova Auschwitz”.

A Mariupol i soldati russi hanno allestito crematori mobili per bruciare i corpi degli abitanti uccisi e coprire le tracce dei crimini contro i civili. Lo riferisce il Comune di Mariupol su Telegram, citato da Unian. Secondo testimoni oculari l'esercito di Mosca avrebbe reclutato "terroristi locali" e di Donetsk in forze speciali per fare il “lavoro sporco”, ossia raccogliere e bruciare i corpi".

Il consiglio comunale di Mariupol ha ricordato che una settimana fa stime prudenti indicavano circa cinquemila morti in città, ma che, date le dimensioni dell'area urbana, la distruzione, la durata del blocco e la feroce resistenza, potrebbero essere decine di migliaia gli abitanti della città caduti vittime degli occupanti. "Il mondo non assisteva a una tragedia come quella che sta affrontando Mariupol dai tempi dei campi di concentramento nazisti".

I russi “hanno trasformato la nostra intera città in un campo di sterminio”, ha scritto ancora il sindaco di Mariupol Vadym Boychenko secondo cui sarebbe questo il motivo per cui Mosca non ha fretta di dare il via libera alla missione della Turchia e ad altre iniziative per salvare ed evacuare completamente Mariupol attraverso i campi di filtraggio. Occorre prima far sparire le “prove” dei crimini di guerra.

Nei giorni scorsi il municipio ha pubblicato l'elenco dei "traditori", coloro cioé che hanno aiutato i russi a paralizzare rapidamente la città e creare una catastrofe umanitaria. Gli stessi che adesso starebbero coprendo le tracce delle uccisioni di civili bruciando i loro corpi.