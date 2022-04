Mariupol non ha ceduto, "ma è allo stremo". L'Intelligence britannica: "I russi mirano ai civili"

Mariupol ha tenuto duro e non è, per ora, caduta.

Ma non è ancora il momento per parlare di vittoria da parte della città portuale assediata dai russi e asserragliata all’interno dell’acciaieria di Azovstal, i cui tunnel rappresentano l'ultima frontiera per fermare l'avanzata di Mosca.

Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri ucraino, in un'intervista alla Cbs ha detto che la città non esiste più e che “la situazione a Mariupol è terribile da un punto di vista militare e umanitario. Quel che resta dei soldati ucraini e dei civili sono circondati dalle forze russe. Da come si comportano le forze di Mosca sembra che vogliano radere al suolo la città ad ogni costo".



Anche la popolazione locale starebbe cercando rifugio nella fabbrica, in particolare donne con bambini e anziani. Stando a quanto detto dal capo della polizia del posto, Mykhailo Vershinin, citato da Ukrinform, “ci sono anche neonati. Queste persone si sono nascoste dai bombardamenti nei depositi dell'impianto”.



L’intelligence britannica, nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione in Ucraina e pubblicato dal ministero della Difesa di Londra, parla di una resistenza ucraina che ha messo “a dura prova” le forze antagoniste. Ma, allo stesso tempo, il rapporto inglese parla di operazioni russe per conquistare la città con “costi notevoli per i suoi residenti, grandi aree distrutte e un notevole numero di vittime” e paragona l'offensiva di Putin a quella in Cecenia nel 1999 e in Siria nel 2016 bersagliando zone popolate da civili.

Vershin ha anche spiegato che “i soldati russi stanno usando la popolazione civile rimasta a Mariupol - circa 100.000 persone - per scavare tra le macerie e recuperare i cadaveri. L'esercito russo sta cercando di cancellare le tracce dei suoi crimini. Tutti in città sono costretti a indossare fasce bianche (sulla gamba destra e sul braccio sinistro) come già fanno i militari dell'esercito russo e del cosiddetto esercito dell'autoproclamata repubblica di Donetsk (Dnr): contrassegnando i civili in questo modo – ha continuato il capo della polizia - portano la popolazione locale al rango di combattenti, mandando le popolazione locale nelle zone in cui potrebbero morire”.

E dalla Cnn Zelensky punta il dito contro uno dei peggiori crimini, quello della deportazione dei bambini: “Circa 5.000 bambini sono stati deportati dalla regione di Mariupol verso la Russia perché non gli hanno permesso di andare nella parte dell'Ucraina. Quei bambini. Dove sono? Non lo sa nessuno".



Ma non è finita qui. Secondo il presidente ucraino a breve scatterà una grande, nuova, offensiva russa nell’est del Paese: “Vogliono letteralmente distruggere e mettere finire al Donbass. Mentre stanno distruggendo Mariupol, vogliono spazzare via anche altre città e comunità nelle regioni di Donetsk e Luhansk". E nelle ultime ore proprio le autorità del Luhansk hanno invitato i residenti a evacuare immediatamente la regione sudorientale. "La prossima settimana potrebbe essere difficile. Questa potrebbe essere l'ultima volta che abbiamo ancora la possibilità di salvarvi".