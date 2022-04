Mariupol, la Croce Rossa: "Impossibile procedere all'evacuazione"

La Croce Rossa ha comunicato che la squadra inviata oggi per facilitare l'evacuazione di migliaia di civili, circa 2 mila, da Mariupol è stata costretta a tornare indietro perchè le condizioni hanno reso "impossibile procedere" con le operazioni.

"La squadra, composta da tre veicoli e nove membri del personale, non ha raggiunto Mariupol nè ha facilitato il passaggio sicuro dei civili oggi", si legge in una nota. La Croce Rossa farà domani un nuovo tentativo di portare in salvo i civili. Lo riferisce il Comitato internazionale della Croce Rossa.

La Russia non sta mantenendo le promesse sul corridoio umanitario per Mariupol: lo ha denunciato il governatore della regione di Donetsk, accusando Mosca di non consentire agli aiuti umanitari di entrare nella città assediata.

"Le consegne umanitarie, nonostante tutti gli accordi e le promesse della parte russa, non vengono effettuate", ha detto Pavlo Kyrylenko. "Il corridoio umanitario di fatto non è operativo".

Per oggi era previsto un cessate il fuoco per consentire l’evacuazione di centinaia di civili dalla città ucraina più colpita dai bombardamenti russi e in larga parte rasa al suolo. L’accordo era stato annunciato giovedì dal governo ucraino e confermato da quello russo, che aveva precisato di avere accettato una specifica richiesta avanzata da Francia e Germania. 30 pullman, inviati dal governo ucraino, si sono posizionati a Berdyansk, una città a 80 chilometri da Mariupol, in attesa di ricevere il permesso di entrare in città.

Nel corso di questa guerra più volte sembrava possibile un cessate il fuoco e l'evacuazioni di civili. Tentativi tutti non andati a buon fine o rinviati come quello odierno.