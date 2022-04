L'acciaieria di Azovstal, fortezza del reggimento Azov

Mariupol non si arrende. L'ultimatum è scaduto all'alba ma gli ultimi difensori - intrappolati nella gigantesca acciaieria Azovstal, hanno rifiutato la proposta di resa giunta ieri sera dalle forze russe, che avevano fissato il termine per la resa alle 6 di questa mattina. Secondo il capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione russa, il colonnello Mikhail Mizintsev, ci sarebbero all'interno circa 1.500 militari superstiti , un contingente composto dai sopravvissuti della trentaseiesima brigata di fanteria marina, militi della guardia nazionale, volontari stranieri, residui di brigate motorizzate e combattenti del reggimento Azov, il famigerato battaglione nazionalista che il Cremlino evoca spesso quando si appella all'obiettivo di "denazificare" l'Ucraina. Soldati che però non avrebbero più cibo nè acqua ed avrebbero chiesto - secondo quanto sostenuto da fonti russe - il permesso di arrendersi alle autorità di Kiev: che lo hanno però negato. Notizia smentita invece dal primo ministro ucraino, Denys Shmyhal - intervistato oggi da Abc news - che ha affermato: "Mariupol non è caduta: i militari ucraini continuando a controllare alcune parti della città". Ma il rapporto tra militari russi ed ucraini sul posto, sarebbe di 6 ad 1.

Il tweet del "The Guardian": "I difensori del Mariupol continuano a sfidare l'ordine russo di arrendersi"

Già un tentativo di blitz delle truppe cecene di Ramzan Kadyrov, settimane fa, sarebbe stato respinto con successo. Ci sarebbe l'opzione di utilizzare le micidiali bombe "bunker buster" russe - già viste in azione ad Aleppo, in Siria - ma che richiederebbe una conoscenza precisa degli obiettivi, cosa non semplice data la vastità dell'area.

C'e' chi sostiene che solo un attacco chimico consentirebbe di snidare i difensori di Mariupol: "E' l'unico modo per farli uscire - ha spiegato al quotidiano britannico The Guardian, l'analista militare ucraino Oleg Zhdanov - lo stabilimento Azovstal è uno spazio enorme con così tanti edifici, che i russi semplicemente non possono trovarli".

Quel che è certo però, è che non c'è alcuna via di fuga e che sarebbe impossibile, al momento, per le forze ucraine intervenire e spezzare l'assedio. "Quante risorse abbiano i difensori e quanto possano reggere è quello che si chiedono tutti - ha aggiunto Zhdanov - ma non hanno via d'uscita: sono circondati da ogni lato"